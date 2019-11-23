Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesinde üç kadın arasında çöp dökme yüzenden çıkan kavgada, kadınların sopa ve kaynar su kullandığı ortaya çıktı. H.A., arazisine giden yola çöp döktüğünü iddia ettiği A.A. ile kavgaya tutuştu. Komşuların araya girmesinin ardından kavga yatıştırıldı.

KAYNAR SUYU SIRTINA DÖKTÜ

Evlerinin yolunu tutan H.A. ve kızı N.A. ile yeniden tartışan A.A. soba üzerindeki kazandan aldığı bir maşrapa kaynar suyu H.A.’nın sırtına döktü. H.A., yerden aldığı sopa ile A.A.’ya vurdu. A.A. ikince kez kaynar suyu, yere düşen H.A. ve yanındaki kızı N.A.’nın kafasına döktü.

ODUN VE SU SİLAH KABUL EDİLDİ

Komşuların araya girmesi üzerine kavga sona erdi. Kadınlar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Kadınların karşılıklı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde üç kadının ifadesi alındı. Soruşturmayı sürdüren savcı, üç kadın hakkında hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. N.A. müşteki olarak dosyada yer alırken, H. A. ve A.A. hakkında ise basit yaralama suçundan dava açıldı. Savcı olayda kullanılan odunu ve suyu silah kabul etti.

İKİ KADINA ÜÇ KEZ HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcı, A.A.’nın iki kez, H. A.’nın ise bir kez cezalandırılması istendi. A. A.’nın H.A. ve kızı N.A.’ya yönelik eyleminden ötürü TCK 82/2-3.e maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep eden savcı, H.A.’nın ise 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini istedi. Biri müşteki üç kadın asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.