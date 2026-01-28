Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Çorum'da bedensel engelli adam evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum'da bedensel engelli adam evinde ölü bulundu

        Çorum'da 46 yaşındaki bedensel engelli Kamil İ., kendisinden haber alamayan kardeşi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:44
        Engelli kişi evinde ölü bulundu
        Çorum’da 46 yaşındaki bedensel engelli kişi, evinde ölü bulundu.

        HABER ALAMAYAN KARDEŞİ HAREKETSİZ BULDU

        AA'nın haberine göre olay; Çorum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre haber alamayan kardeşi, kontrol için gittiği Yeniyol Mahallesi'ndeki evinde Kamil İ.'yi hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kamil İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI

        İlk incelemede vücudunda kesici veya delici alet ile darp izine rastlanmayan Kamil İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

