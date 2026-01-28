Çorum'da bedensel engelli adam evinde ölü bulundu
Çorum'da 46 yaşındaki bedensel engelli Kamil İ., kendisinden haber alamayan kardeşi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı
HABER ALAMAYAN KARDEŞİ HAREKETSİZ BULDU
AA'nın haberine göre olay; Çorum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre haber alamayan kardeşi, kontrol için gittiği Yeniyol Mahallesi'ndeki evinde Kamil İ.'yi hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kamil İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI
İlk incelemede vücudunda kesici veya delici alet ile darp izine rastlanmayan Kamil İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.