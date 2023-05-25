Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara sesleniyor

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da vatandaşlara sesleniyor.

Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekerken, "Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsan kimse sokağa çıkamaz. Bu ele alınması gereken bir illettir. Türkiye, son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi. Güney Amerika'dan Türkiye'ye getiriliyor. Asya'dan Türkiye'ye getiriliyor. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Sonra torbacı haline getiriliyor. Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım, benim için namus sorunudur. Bunun bir siyasi tercih olduğunun altını çizmek isterim. Siyasi otorite 'Bunu engelleyin' desin, güvenlik güçleri bu baronları hakimin karşısına çıkarır" dedi.