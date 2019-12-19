AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." dedi.

Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.