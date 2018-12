Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"6 aylık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim gözbebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.

Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Yapılan işleri yerinde görüyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Hele hele Hz. Mevlana 'Gel' diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana'nın 745'inci vuslat yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Hz. Pir'in çağrısına kulak veriyor, sevgimizi güçlendirmek için onun huzuruna geliyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete sunulması. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Belediyesi tren ihalesinin yapılmasıydı. Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattının projesinin de kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim çevreyolu inşaatı aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız Konya için çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz.

KONYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Bugün resmi açılışını yaptığımız 99 projeyi teker teker saymaya kalsak akşamı ederiz. Onun için birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta numune hastanesine 610 yatak ilave eden 148 milyon liralık yatırımı hizmete alıyoruz. TOKİ'nin tamamladığı konutları resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyon lira olan Konya-Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişi de resmi açılışını yapacağımız eserler arasında. Büyükşehir belediyemizin temin ettiği 180 otobüsü bugün hizmete alıyoruz. Millet Bahçesi'nin de açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize, ilçelerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Konya kendisini uluslararası düzeyde kabul ettirmiş bir şehir haline gelmiştir. Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Konya'ya bu yakışırdı, biz de bunu yaptık.

Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş. Bay Kemal lafla olmuyor bu iş, icraat. Ne yaptın bu ülkede. SSK'da genel müdürlük yaptın bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı.

Hizmete dönüşmeyen sevgi kuru hamasetten ibaret kalır. Siyaset yoluyla 40 yıldır fiili hizmet olarak da çeyrek asırdır gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde demokraside ve ekonomide ülkemizi bu seviyeye taşımasaydı nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi tahayyül bile edemiyoruz.

"TRUMP'LA KONUŞTUK"

Zeytindalı harekatında bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık. Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz. Sayın Trump'la konuştuk. Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezlerse biz göndereceğiz. Madem ki ABD ile stratejik ortağız gereğini yapmasını lazım.

GEZİ OLAYLARI, ÇÖZÜM SÜRECİ

Gezi dediler, kıyameti kopardılar. 'Yanlış yapıyorsunuz' dediler, Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi.

Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. 15 Temmuz'da suçu olanlar bedelini ödeyecekler.

Bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş.

Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur. Bu ülkede benim milletimle artık, onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın.

Bu 31 Mart'ta göreceğiz, milletimiz CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek.

FIRAT'IN DOĞUSU OPERASYONU

Suriye'de pervasızca oynanan oyun 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Bu süreci devam ettiriyoruz. Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler, hala varlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Teröristleri himaye edenlere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz. Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış."

