Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de yapımı tamamlanan 145 tesisin açılışını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün toplu açılış töreni vesilesiyle siz komşularımızla hasret gidermeye geldik. Toplam yatırım bedeli 190 trilyon lirayı bulan 26 kalem hizmeti, yatırım bedeli 143 trilyonu geçen 7 eğitim kurumunu hizmete açıyoruz.

TEMİZLİK MALZEMELERİ DE TANZİMDE

Son günlerde Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık... Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Nasıl Gabar'da, Cudi'de inlerine girdiysek bu gıda terörünü estirenlere de belediyeler vasıtasıyla tanzim satışlar kurarak bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Şu anda Ankara'da bu çalışmalar başladı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza gönderiysek, sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz.

"MECBURİYETTEN DEĞİL, MEMNUNİYETTEN"

Ankara özellikle de Keçiören geçtiğimiz 14 seçimde bizi hiç yalnız bırakmadı. 31 Mart'ta da Ankara ve Keçiören'in bize sahip çıkacağından kuşku duymuyorum. Belediyecilik AK Parti'nin işidir.

Bu CHP, geçmişte başarılı olamamış bir şahsı tekrar sahneye sürdü. Kendisini 5 kez Kayseri'de ispat etmiş, bakan olarak ispat etmiş bir isim. CHP'nin bir özelliği var, kiminle el ele, kiminle kol kola; Kandil'in desteklediği HDP, İYİ Parti, Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor. Bunların zillet ittifakı var, bunların illet ittifakı var; bizim de Cumhur İttifakımız var. (haberturk.com)

Bu mesele sıradan bir mesele değil; vatanseverlik, milliyet perverlik rastgele bir olay değil. Ankaralılar siyaset mühendisliklerine prim vermez. Ankaralı kardeşlerimizin karşısına mecburiyetten değil, memnuniyetten oy vereceği bir aday çıkardık. Bu adaylarımızla belediye hizmetlerinde çıtayı daha yükseğe çıkarmak için desteğinize talibiz.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

Tek parti CHP'sinin maliyeti öylesine büyüktür ki o dönemin faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Daha acısı CHP'nin aynı kafada gidiyor olmasıdır. CHP'nin başındaki zat çıkmış milletimizin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Kandil'deki terör baronlarının yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Bu zat çözüm üretmekten bahsediyor. Yapılan tartışmalardan anlıyoruz ki partisinin çözmesi gereken sorun kendisi olmuş. Dünyadaki en büyük tefeci IMF'tir. Bizim IMF'le işimiz yok. Onlar bizden borç istediler. Dünyada Atatürk'ün mirasını amacı dışında kullanmakta ısrar eden banka hissesi kullanan CHP'yi biliyoruz. İş Bankası'nın yüzde 28,5 ortağıdır. O üyelerin orada ne yapıyor belli değil. Onu da Gazi'ye uygun olarak atacağız adımları, bu hisseleri er veya geç Hazine'ye devredeceğiz. Parti/banka ilişkisine kılıf bulanlar, ülkemizin IMF'e teslimini alkışla karşılayacaktır. (haberturk.com)

Biz savunma sanayimizi büyütüyoruz. Arifiye'deki palet fabrikamızı satmamızdan bahsediyor. Sadece Katar ve Türk ortaklığı buranın işletmesini 25 yıllığına bu oluşuma devrettik. Bu oluşum 40-50 milyon dolar yatırım yapacak.