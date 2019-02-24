Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri eskiden kendisine hangi hizmetlerin getirildiğini, bizim hangi hizmetleri getirdiğimizi çok iyi bilir. Kayseri'ye 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın. Şimdi durum öyle değil.

Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim.

Türkiye'de siyasi partiler eskiden koalisyonlar kurardı. Ama bunlar seçimden sonra kurulurdu. Bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçim öncesine aldık. MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk.