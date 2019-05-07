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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İyiliği, güzelliği, ihsanı, yardımlaşmayı teşvik eden Ramazan ayını hakkını verebilirsek ne mutlu bizlere. Yakın akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan başlayarak küskün, dargın olduğumuz, kin ve nefret izlerini atamadığımız tek bir kişi varsa Ramazan'ı idrak edemedik demektir. Müslüman kanı döken İsrail, Esed gibi katil yapılara kalbimizle buğz edemiyorsak Ramazanımız boşa geçiyor demektir. Ülkemizi dört bir koldan kuşatmaya kalkanlara karşı tek vücut olamıyorsak Ramazan'dan nasibimizi yeterince alamadık demektir.

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