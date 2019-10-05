Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın konuşması:

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Terör örgütü üzerinden ülkemizi ve milletimizi esir almaya kalkanların oyunları boşa çıkıyor: Ekonomi üzerinden yazılan senaryoları birer birer bozuyoruz.

"TÜRKİYE ORTAK PAYDASI"

Son dönemde yaşanan gelişmeler bize Türkiye ortak paydasında buluşan herkesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini gösteriyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile 15 Temmuz gecesinden itibaren çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz.

Olağan kongre çalışmalarının her aşamasını dikkatle yürütmeliyiz. Amacımız daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmaktır. Dünya değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır. Milletimizin tek adresi yine biz olacağız hiç endişeniz olmasın. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini de göz önünde bulundurarak en doğru adımları atmalıyız. Kongremizde de bu adımların somut tezahürlerini ortaya koyacağız.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projeleri geliştirecek icraatları da ortaya koyacağız. 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağız.

Her fırsatta ifade ettiğim gibi milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.

"BU ÇATIDA YERLERİ YOK"

Yöneticilerimizin, belediye başkanlarının asli görevi budur. AK Parti’yi temsil etmek demek millete hizmetkar olmak demektir. AK Partinin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Parti yönetiminden ülke yönetimine kadar her bir arkadaşımız kendisine tevdi edilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmekle mükelleftir. Her şeyi bir üste hatta şahsıma havale etme kolaycılığı yapmaya da hakkı yoktur. ‘Beyefendi böyle talimat verdi’ haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunları da buradan milletime duyuruyorum. Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatçılara imkân vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi en iyi yapacağız bununla birlikte sorumlulukları üstleneceğiz.

"DAVAMIZDA KARARLIYIZ"

Bu parti teşkilatlarıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, üyeleriyle kadim medeniyet davamızın kültürümüzün takipçisi ve taşıyıcısıdır. Maziden atiye kurmak için çalıştığımız inşanın geliştiricisi de bu kadrodur. Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun seferin de tahammülün de içimizde olduğun bilinci ile davamıza sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. Her anlayıştan insanımızı bu büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz.

YÜZDE 50+1 İLE DEVAM

Anlamsız bir tartışmaya da son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 40’a düşürülmesi ile ilgili ne niyetimiz, ne çabamız ne de planımız söz konusudur. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir.