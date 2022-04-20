Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.

Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.

Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.

Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

Muhalefetin ve 6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan ayar vermektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını ispatlamıştır.

Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyor. En temel meselelerde bile uzlaşmanın olamayacağını, ülke ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını milletimiz iyi biliyor. Her gün yeni birisi patlayan skandallarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman utanarak takip ediyor.

Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşindeki 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyasetçilik oynayanlar yine hezimetine uğrayacaktır. Yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir.

Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim.

İSRAİL'İN KUDÜS'TEKİ SALDIRILARI

Hassasiyetlerimizi açıkça söyledik. Aynı şekilde uluslararası toplumu BM başta olmak üzere her platformda Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik.

Filistin davasını savunmanın yolunun İsrail ile dengeli, tutarlı ilişkiden geçtiği açıktır. Bu demek değildir ki, yaşanan zulümlere, saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Her ne kadar Mescid-i Aksa'nın yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İİT bile bu meseleye sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını en yüksek sesle tekrarlamayı sürdüreceğiz. Temennimiz Kudüs'te yaşanan zulmün son bulması, herkesin kendi inancına göre huzur içinde hayatını sürdürmesidir.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.