Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz." dedi.

6'lı masa ile ilgili, "Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"ASYA'DAN AFRİKA'YA NEREYE GİDERSEN GİT TÜRKİYE VAR"

Özbekistan'dan New York'a geçtik. BM Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya üç gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun gerek yaptığımız konuşma gerekse milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken, yanımda da, arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük. Ve Rabbim de önümüzü açtı. Ve yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakam'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var.

"BAY İSTANBUL'DA KEMAL KAĞITHANE'YE KAĞITTEPE DİYORDU"

Kardeşlerim ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. İstanbul'da belediye başkanı adayı olmuştu, Kağıthane'ye, Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Durmak yok, yola devam. Evelallah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında varolan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın her karışında izimiz var.

"ADAPAZARI AYLAR ÖNCE DÜŞMANI BURADAN SÖKÜP ATMIŞTI"

Milli mücadele zaferinin 100. yılını bu sene yaşarken, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım yaklaşıyor. Türk'ün Viyana kapılarından çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlaması olan Sakarya Meydan Muharebesi'ni geride bırakmıştık. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Adapazarı bölgesi milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı mücadele vermiştir. Adapazarı Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylar önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

"BİZ BURAYA GELENE KADAR YOLLAR TIKLIM TIKLIM DOLUYDU"

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu açılışlardan anlar mısın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla beraber musluk açıp kapatmaktan anlar. Eğitimde, 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı en kısa sürede tamamlıyoruz. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar, sağ sol tıklım tıklım doluydu. Bu yolun tamamının hizmete girmesiyle yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek.

"SAKARYA'YA TOPLAM 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Enerjide çok sayıda iletim hattında yapılan yenileme çalışmalarının ve trafo ilavelerinin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde İller Bankası tarafından inşa edilen kanalizasyon, içme suyunun resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Arifiye-Pamukova tren hattında inşa edilen alt geçidi, emniyet müdürlüklerimizin hizmet binalarını bugün açıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ulaşımdan altyapıya 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaeli, Taraklı, Karasu, Pamukova, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli belediyelerimiz de pekçok kıymetli yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 1 milyar 100 milyon lirayı bulan yatırımlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"SOSYAL YARDIMLARDA YAKLAŞIK 3 MİLYAR TUTARINDA KAYNAK"

Sakaryamıza kazandırdığımız eser ve hizmetler bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 486 adet derslik, ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Yurt binaları açtık. Toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini kazandırdık. Halen 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle 7 adet sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Sakarya'da 900 bin metrekare büyüklüğü sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 250 bin konut projesi kapsamında Sakaryamıza 2 bin 750 konut inşa edeceğiz. Serdivan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtık.

"HIZLI TRENLE BULUŞTURMAKTA KALMADIK, FABRİKASINI AÇTIK"

133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 401 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu, çevre yolu dahil İznik-Mekece, Sakarya-Taraklı, Geyve-Taraklı turizm bağlantı yolunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Çok sayıda yol projesini de önümüzdeki ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Daha önce sözünü verdiğimiz Karapürçek yolunun inşasına bu yıl başlıyoruz. Sakarya'yı hızlı tren ile buluşturmakla kalmadık, fabrikasını da burada kurduk. Karasu Limanı'nı tamamlayıp işletmeye açtık. Şehrimize 2 baraj, 4 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Ballıkaya Barajı'nın inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Fiziki gerçekleşmeleri yüzde 60 bulan Geyve-Doğantepe-Merkez-Beşevler Barajları 17 bin dekar araziyi sulayacaktır. Sakaryalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide Sakarya'da son 20 yılda bir endüstri, 5 yeni organize, 1 tekno park, 22 ARGE merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk.

"6'LI MASADA GİZLİ ORTAKLARINI İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Geçtiğimiz ay tekstil, makina, gıda, mobilyaya kadar 44 yeni fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız hizmete açtı. Şehrimizde 326 binin üzerine aktif sigortalı sayısı çıktı. Biz birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. 2023'te bir kez ülkemizi eserlerimizle şenlendirdiğini, kimin yerlerinde yeller estiğini göreceğiz. Şimdi malum bir 6'lı Masa'ları var. Bu 6'lı Masa'dan bir şey çıkar mı? Her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor. Vesayet tetikçiliği, darbe destekçiliği ile kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karıştırıyor.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI HER YERDE KORUMAK VE KOLLAMAK"

Bay Kemal SSK'yı batıran adam değil mi? Savaş Ay'ın programını izlediyseniz malesef SSK'da insanlar hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla karıştırıyorlar. Önce Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşla kucaklaşmak gerekiyor. Biz halkımızı seviyoruz. Halkımızla beraberiz. Halkımızla beraber yürüdük bu yolda. Önce kalbini ve duasını bize yöneltmiş mazlumun umudu olmak gerekiyor. Ülkemizi dünyada şanına ve şerefine yakışır şekilde temsil etmek gerekiyor. Önce Türkiye'nin çıkarlarını her yerde en üst seviyede korumak, kollamak gerekiyor.

"ŞU ANDA RUSYA, UKRAYNA, BM VE DÜNYA BİZLERİ KONUŞUYOR"

Rusya-Ukrayna arasında savaş var. Tarım, tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı Karadeniz'den alıp, dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? Sadece bu mu? Esirlerin takasını, 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Aldık ve takası yapıp, ülkelerine gönderilmesi gereken yerlere elhamdülillah biz gönderdik. Şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya evelallah bizleri konuşuyor. Küresel krizlere rağmen bu işi Rabbimin lütfuyla başardık. Dertli olmayandan bir şey olmaz. Biz dertliyiz. Bizim derdimizde millet var. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Yetmez bir de üstüne bunları çözmek için gereken mücadele, enerji, birikimine, dirayetine sahip olacaksınız. Ülkenin ve milletin her meselesini çözecek program, plan, beceri ve sabra sahip çıkacaksınız.

"BUNLAR KÜRESEL KRİZDEN TÜRKİYE'Yİ ÇIKARABİLİR MİYDİ?"

Elinizi vicdanınıza koyun. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Türkiye'ye son 20 yılda bunca eseri ve hizmeti bunlar kazandırabilir miydi? Ülkenin bugün yaşadığı sorun ve sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Gençlerimizin beklentilerine bunlar cevap verebilir miydi? Bu yıl eğitim öğretim yılının açılışını İstanbul Sancaktepe'de yaptık. Sıraların üzerinde kitaplar, yardımcı ders kitapları ücretsiz olarak yavrularımıza takdim edildi. Sınıfta kaç öğrenci vardı? 20 öğrenci. Biz okurken o sınıflarda 70-80 öğrenci vardı. Nerelerden nerelere geldik. Küresel krizlerin üstüste geldiği fırtınalı süreçten Türkiye'yi bunlar sağ salim çıkarta bilir miydi? Eğitim, sağlık, adalet, emniyet ve daha sonra ne dedik bunlara ilave ulaşım, tarım, demokrasi. Yetmez, ne dedik, dış politika.

"6'LI MASAYI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DEVİRMEYE HAZIR MISINIZ?"

Dış politikanın en son tırmandığı nokta gördünüz. BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ettik mi? BM'nin karşısına Türkevi'ni diktik mi? Allah'a hamdolsun. Artık BM'nin hemen karşısında bizim binamız var. Bütün çalışmalarımızı oradan yürütüyoruz. Bunların ülkenin ve milletin herhangi sıkıntısının çözümüne dair vaadini, teklifini, çözümünü duyamazsınız. Öyle bir dertleri, kapasiteleri, hazırlıkları yok. Bütün umutlarını küresel krizin ekonomimizdeki etkilerine ve iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar. Kendi emeği, gayreti, alın teri olmayan işlere bel bağlayarak iktidar üyesi görenleri sandıkta sizlerin bir kez daha uyandıracağınıza inanıyorum. 6'lı Masa'yı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız? Şu anda bunu bu meydan söylüyor. Öyle eskisi gibi siyasi ve toplum mühendisliği oyunlarla istikameti belirlenecek ülke olmadığını bunlara hep birlikte göstereceğiz.

"HELİKOPTERDEN KÖPRÜLERİMİZİ, OTOYOLLARIMIZI GÖRDÜK"

Sadece AK Parti, Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek değil; asıl amaç Türkiye'yi siyaset, ekonomi, dış politikasıyla, güvenliğiyle malum yerlere, güç odaklarına tekrar bağımlı hale getirmektir. Bunların rahatsızlığı bizden değil, Türkiye'nin özgürce kendi politikasını belirliyor, onurluca duruş sergiliyor, üretiyor, büyüyor, gelişiyor olmasındandır. Gezi olayları, 17-25 Aralık, çukur eylemleri, DEAŞ saldırıları, istiklalimizin özellikle istikbalimizi hedef alan 15 Temmuz darbe teşebbüsü, ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar gerisinde işte bu gaye var. Bugün gelirken helikopterden köprülerimizi gördük. Osmangazi Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne. Öbür taraftan Biga'dan, Sabiha Gökçen'den uçan yolcu sayısı.

"KORONAVİRÜS VE SAVAŞ BİZDE DE DALGALANMAYA YOL AÇTI"

Dünyada hava limanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Türkiye'de köprülerimiz evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı. Helikopterden o yoları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşı bizim ekonomimizde de dalgalanmalara yol açtı. Ama biz TURKOVAC'ı çıkardık.

"ŞİMDİ 'NİYE FAZLASINI YAPMADINIZ' DİYE KONUŞUYORLAR"

Sadece kendimiz kullanmadık, fakir fukara ülkelere de gönderdik. Gelişmiş ülkeler dahi bu tablo karşısında gerçekten şaşkına döndüler. Ne yapacağını bilemez halde sağa sola savrulurken güçlü altyapımızla kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Düne kadar birileri 'bu kadar yol, köprü, tünel, havalimanı, hastane, okul, savunma sanayi projesini, altyapı yatırımını ne yapacaksınız' diye itham ediyorlardı. Şimdi aynı kesimler Türkiye'nin hedef büyüterek yoluna devam ettiğini görünce 'Niye daha fazla yapmadınız' diye sormaya başladılar. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla. İşte bu beş başlıkla yolumuza devam ediyoruz.

"VARSIN KARINLARINDA 40 TİLKİYİ DOLAŞTIRMAYA ÇALIŞSINLAR"

İktidar heveslerini program, eser, vizyonuyla milletin gönlüne girerek kazanmak yerine ülkenin felaketinde arayanlardan kimseye hayır gelmez. Varsın karınlarında kırk tilkiyi kuyrukları birbirine dolaştırsınlar. Biz işimize bakacağız. Daha çok eserimiz var. Sakarya evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Sakarya ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Sakarya 2023 için kararını şimdiden vermiş. Sakarya bizimle birlikte oldukça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yok. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bunların hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.