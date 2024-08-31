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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 427 aslan parçasını mezun ediyoruz
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederek kazandığınız bilgi, disiplin ve bilgiler sizin her zaman değeriniz olacaktır.

        Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan yârdan, serden geçecek korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Türkiye'yi yüceltmek mavi vatandaki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaksınız.

        Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin bağrından çıkan kahramanlar ocağıdır. Disiplin, vazife şuuru, caydırıcılık, çalışkanlık noktasında dünyanın hayranlık duyduğu orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.

        Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatımını başlattık. Akaryakıt gemilerimizle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk. Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.

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