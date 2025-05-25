Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. Bugün bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyaseti hareketiz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdasıyla atan bir kadroyuz. "