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Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İİT toplantısında açıklamada bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları,
Yeni Zelanda halkına bu menfur saldırıdan dolayı başsağlığı diliyorum.
Bu teşkilatın amacı Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının en önemli meselelerine sahip çıkmaktır. İsrail'in saldırılarına uğrayan Kudüs'e sahip çıkmak birinci vazifemizdir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması gerilime neden olmuştur. 1967'deki İsrail işgali sadece Arapları değil, Türkmenleri de topraklarından göçe zorlamıştır. İİT'nin böyle emirlere, emrivakilere boyun eğmesi beklenemez. Müslümanların huzurunu, hayatlarını hedef alan her türlü hadise bizim için önemlidir.
15 Mart'ta Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen kalleş saldırı, asla sıradan bir olay olrak görülemez. Kökleri derinlere inen bir saplantının, nefretin dışa vurumudur. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. Manifestoda da görülen silahın üstünde yazılı ifadeler bunun göstergesidir. Bu saldırı iceberg'in görünen tarafıdır.
Çoğu zaman bu nefret suçlarının failleri ya bulunmuyor, ya hemen psikolojik rahatsızlığa atfediliyor, olay örtbas ediliyor.
NSU'nun işlediği saldırılarının Almanya'da 'dönercilere saldırı' olarak aktarıldığını belirtmek isterim.
Biz birilerine tepkimizi göstermedikçe, sesimizi çıkarmadıkça Batılı devletler rahatını bozmayacaktır. Biz acılı durumları yansıtmadıkça Batılı medya, ateşe benzin dökmeye devam edecektir. Hep beraber yüzleşmeli, çözmeliyiz. Bunu 3 yaşındaki şehitlerimizin hatrı için yapmalıyız, bunu kapıyı teröriste 'Merhaba Kardeşim' diye açanlar için yapmalıyız, bunu eşini kaybedip 'teröristi affettim' diyen için yapmalıyız.
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