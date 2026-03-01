Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına taziyelerini iletti.
Giriş: 01.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.
Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.
İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
