Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'e geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti

        Giriş: 01.03.2026 - 19:59
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

