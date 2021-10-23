Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Ak Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Türkiye'yi 2023 limanına selametle kavuşturacağız. Bunun teminatı Ak Parti ve Cumhur ittifakıdır. Kardeşlerim, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya mutlaka ulaşacağız. Türk ekonomisini yatırıp, istihdam üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Bunun için 4 günlük bir Afrika ziyareti gerçekleştirdik ve birçok anlaşmalara imzalar attık.

Bizden önce bu bölgeler tanınmıyordu. Bugün buralara sivil toplum kuruluşlarının ellerini uzatmasından bu ülkenin bir ferdi olarak gurur duyuyorum. Bugün Afrika kıtasıyla ticaret hacmimiz 25 milyar doları aşmış durumda. Tabii Türk müteahhidler kıtanın dört yanında büyük projelere imza atıyor. Afrika'daki yatırımımız ise 6 milyar doları geçiyor.

İşadamlarımızın ve siyasilerimizin attıkları bu adım hepimizin başarısıdır, ortak destanıdır. Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis bundan mutluluk duymalıdır. Sevgili gençler, ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim dış politikamızı anlayamıyor. Zihnini dış güçlere adayanların bizim attığımız adımlardan rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu kifayetsizler, Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor.

FRANSA'YA SERT TEPKİ

Yav siz değil misiniz Cezayir'de, Nijerya'da 1 milyon, Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Bunları yapan kim, Batı, Fransa. Bunlar Türkiye'ye insanlık dersi veremezler. Fransa önce insanlığı öğrenmeli, bunu da Türkiye'den öğrenmeli.

Bunlara en güzel cevabı Afrikalı kardeşlerimiz veriyor. Yurt dışında bu adımları atarken yurt içinde de hemen her hafta yapımı tamamlanan eserleri milletimizle tanıştırıyoruz. Önemli sanayi kuruluşlarımızın açılışlarını daha geçen hafta Adana'da yaptık.

Şükürler olsun bugün de Eskişehir'de bunu devam ettiriyoruz. İl Danışma Toplantımız ardından Çin'in şehrimizde kurduğu beyaz eşya fabrikasıyla 52 fabrika ve altyapı çalışmaları tamamlanan tesislerimizi açacağız. Ardından belediyelerimizin tamamladığı 2.7 milyar TL'yi aşan 106 kalem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 160 tesis.

"SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MIYIZ?"

Bu ana muhalefet CHP'nin burada, Eskişehir'de yaptığı ne eser var? Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Bugün inşallah millet bahçesini de açacağız. Bu eserlerin hayata geçmesine destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Allah ömür, milletimiz de destek verirse Eskişehir ile 80 vilayetimiz için elimizden geleni yapacağız. Eskişehir 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok çok çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz, 2023 yaklaştıkça CHP'nin provokasyonları artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Taciz, tecavüz gibi skandalları bunlarla örtmeye çalışıyorlar. Kadrolu militanlarını ileri sürerek yurtlar üzerinden üniversiteleri karıştırmaya çalıştılar.

Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sakın bunların oyunlarına gelmeyin, siz görevinizi yaptığınız sürece bunlar sizin kılınıza dokunamaz. Belediyelerden işçileri atıyorlar ama bunun bedelini ödeyecekler. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın.

Bir dönem yeni CHP diye bir furya vardı. Darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Zaman geçti, seçim bitti, maske düştü. Tek parti faşizminin yeni sürümü ortaya çıktı. 1940'ların faşist uygulamalarını hatırlatacak şeyler ortaya çıktı. Biz bunun böyle olacağını biliyorduk.

Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir anlayış olarak boşa geçirecek bir anımız yoktur. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum. İnşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecekler. Ama çok çalışacağız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı, büyük Türkiye'yi inşa etmemizi bekliyor. Onca yalana ve bühtana rağmen milletimiz bize inanıyor, ülkemizin geleceğini Ak Parti ve Cumhur ittifakında görüyor.

AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu daha fazla hizmet ederek ödeyebiliriz. Ulaşamadığımız her insanımızın vebali bizim üzerimizdedir. Her çalışmamızı bu anlayışla yürüteceğiz. Durmak yok yola devam diyor muyuz? Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini yine hizmet, eser ve kardeşlik siyasetiyle başarısızlığa uğratacağız. Bunu halkımıza da anlatacağız.

Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif çok daha çalışkan olmanızı bekliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."