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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yusufeli Barajı'nın açılışında konuşuyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Artvin'in güzel insanları, kıymetli Yusufelili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün cumhuriyet tarihinin en kuvvetli eserlerinden Yusufeli Barajı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

-Bu eserin ülkemize kazandırılması için, doğdukları evlerini, işyerlerini, geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da, bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığı olamayacağını biliyorum.

ESKİSİNİN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

-2698 konut, 507 köy evi, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 9 okul, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Oldukça ferah bir şekilde tasarlanan Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklüğe sahiptir. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 km iken biz sadece Yusufeli'nde 62 kilometre tünel inşa ettik.

-Dikilen 20 bin ağacı, 70 binin üzerinde fidanı ile yepyeni bir Yusufeli ortaya çıktı. Verimli topraklar yeni yerine taşınarak ilçenin hiçbir şeyi heba edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yüksekliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır.

-Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak.

-Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Devamı geliyor......

DÜNYADA İLK 5'TE

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), çift eğrilikli beton kemer sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı oldu.

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.

11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.

YILLIK 4.1 MİLYAR TL GELİR

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

KARAYOLU AĞI DA DEĞİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.

Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.

Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, "Yusufeli Merkez" viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

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