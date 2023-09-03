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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çiftini, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.

        Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

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        Erdoğan´a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.

        KAZANIN ARDINDAN ALİ SABANCI'DAN İLK FOTOĞRAF

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraf, Ali Sabancı'nın kazanın ardından çekilen ilk fotoğrafı oldu.

        Fotoğraflar: AA

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        Binali Yıldırım'dan Sabancı çiftine ziyaret
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        #son dakika
        #Ali Sabancı
        #Vuslat Doğan Sabancı
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