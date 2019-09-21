Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ile mücadeleye ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye ziyaretinden önce sigarayla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

- Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.

- (Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.

- (Sigara yasağı) Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.