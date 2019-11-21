Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 18 Kasım'da başlayan şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığıyla ilgili, son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldı. 15 yıl aradan sonra yapılan şurada sektörün tüm paydaşları görüşlerini özgür bir şekilde ifade etme şansı buldu. Şimdiye kadar ki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Her bir görüşün başımızın üzerinde yeri vardır.

- Bizim için değişmez hüküm, her işinizde istişare ediniz. Siyasetten ekonomiye, turizme kadar bir bilsen de bin danış ilkesiyle hareket ediyoruz.

- Tarım ve orman şurasında alınan kararlar bizim geleceğimizi aydınlatacak en önemli adımdır. Alınan kararların tarım ve ormancılık sektörünün önümüzdeki 5 yılına istikamet kazandıracağını umuyorum. Karar almak önemlidir ama asıl mesele hayata geçirmektir.

- Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını geliştirecek, çiftçiyi güçlendirecek kararların yakından takipçisi olacağım. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı, kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek. İstiyoruz ki biz artık hayvan ithali yapmayalım.

- Yüce Allah'ın tüm insanlığa emaneti olan tabiat, Batılı şirketler eliyle tarihte hiç olmadığı kadar hoyratça talan ediliyor. Geçen asırda yer altı kaynaklarının yürütülen mücadelenin aynısı bugün su kaynakları ve tarım arazileri için yapılıyor.

"Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur" derler. Milletimizin gıda güvenliğini güvence altına almak her ülke için olduğu gibi bizim de için de öncelik haline gelmiştir.

- Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir.

- İktidara geldiğimiz günden beri tarım alanlarının geliştirilmesine, su kaynaklarının ve orman varlıklarımızın korunmasına özel önem veriyoruz. Türk tarımını küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. İktidara geldiğimiz günden bu yana bunu engelleyelim istiyoruz. Tarımda bu bölünmeyi engellediğimiz zaman ailece de milletçe de güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre, tohum desteği verdik ama Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kâr odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğe öncelik vermeyen her türlü projeye kârına zararına bakmadan karşı olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

- Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupada ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Ülkemizin orman alanlarını çoğaltmak için ciddi yatırımlar yaptık. 17 yılda 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak toplam alanı 22,6 milyon hektara çıkardık.

CHP'YE TEPKİ

Erdoğan tarım politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulunan ana muhalefete tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

- Çiftçilerimize 137,7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Ana muhalefetin başı çıkıyor saçma sapan konuşuyor. CHP Genel Başkanı'na buğdayı göster tanımaz. Tarımsal üretim ihracatımızı 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolara çıktı. Organik ürün sayımızı 150'den 213'e çıkardık. Tohum üretim miktarı bir milyon tona çıktı. 20 yıl önce Avrupa'da Amerika'da nerede tohum buluruz da çiftçimize dağıtırız diye koşturuyorduk.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ORMANLARIMIZI YAKTI"

- Tarım ve hayvancılıkta bu adımları atarken ormancılığı da ihmal etmedik. Çevreyi korumak için ciddi adımlar attık. Bu yıl bölücü terör örgütü ormanlarımızı yaktığını ifa etti. Onlar yakarken, sakallarımızı keserken biz de açık net kolunu kırmaya devam ettik. 11. ayın 11'inde saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizin 81 vilayetinde 2023 ayrı noktada 11 milyonu 'Geleceğe Nefes' adı altında diktik. Ormanlarımız varsa nefes var. Yoksa nefes yok. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Gelecek nesillere daha yeşil ve güzel daha yaşanabilir bir ülke bırakmış olacağız.

- Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki böyle hayırlı bir işi bile karalamak istedi. 11 Kasım'da milletin heyecanına ortak olmak varken kasım ayında fidan mı dikilir diyerek yapılan işe çamur atmaya çalıştılar. Yalanları ortaya çıkınca 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur dediler.Milletimiz bu olup bitenleri hafızasına kaydediyor. Milletimiz hepsinin hesabını soracak.

ŞURADA ALINAN KARARLAR

- "40 yıllık siyasi hayatımız boyunca hep ileriye baktık, hedeflerimize odaklandık. Polemik değil iş yapmanın, eser üretmenin önem verdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şurada alınan bazı kararları da açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak bu önemli projeyi 10 yılda tamamlayacağız.

- Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz.

- Aile işletmelerinin sürdürülebilirliği için kadın ve genç girişimcilerini destekliyoruz.

- Tohumdan sofraya tüm üretim zincirinde çok daha etkin bir denetim sistemi kuracağız.

- Su kaynaklarının verimli yönetilmesi amacıyla su kanunu çıkaracağız.

- Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz.

- Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz

- Ülkemizde besicilik sektörünün korunmasına verdiğimiz önemi iyi biliyorsunuz. Son 1.5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik et için kasım ayından itibaren yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Bu hassasiyeti 2020 için de devam ettireceğiz. Küçükbaş hayvan tüketimini özendireceğiz. Küçük ve büyük baş hayvancılıkta yerli ırkların ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.

- Toplam 15 bin kıyı balıkçısını ilgilendiren destekleri gelecek ay ödeyeceğiz.

- Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı 115 bin tona çıkacak.