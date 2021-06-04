Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'nda seslendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'nda sesleniyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'nda seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'nda sesleniyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 2200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleri ile milletimizin iftihar kaynağıdır. Kahraman ordumuz, vatan topraklarının, mavi vatanının semalarımızın ve 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türkü fedakarlığı gösteriyor " dedi.

Konuşmasında, "TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Ankara'da kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
GÜNDEMKimyasal madde üreten fabrikadaki yangın kontrol ...
Duhan Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Duhan Suresi anlamı ve fazileti nedir?
GÜNDEMDuhan Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu
Caşiye Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Caşiye Suresi anlamı ve fazileti nedir?
GÜNDEMCaşiye Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu!
Euro 2020
GÜNDEMEuro 2020
AÖL kayıt yenileme 2021 son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınav tarihleri 2021
GÜNDEMAÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar?
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kardeş vahşetinde sanıktan şaşırtan soru!
GÜNDEMKardeş vahşetinde sanıktan hakime şaşırtan soru!
KAN DONDURAN CİNAYET! Son dakika: Kocası neşterle katletmişti, cezası belli oldu!
GÜNDEMKocası neşterle katletmişti! İşte cezası!
FECİ OLAY! Son dakika: Şiddet gördüğü eşini av tüfeğiyle öldürdü! - Haberler
GÜNDEMŞiddet gördüğü eşini av tüfeğiyle öldürdü!
YANGIN FACİASI! Son dakika: Başkentteki yangının bilançosu açıklandı! - Haberler
GÜNDEMBaşkentteki facianın bilançosu açıklandı!