Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'nda seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 2200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleri ile milletimizin iftihar kaynağıdır. Kahraman ordumuz, vatan topraklarının, mavi vatanının semalarımızın ve 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türkü fedakarlığı gösteriyor " dedi.

Konuşmasında, "TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi."