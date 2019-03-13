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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Pursaklar'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Bu seçimlerde ezan düşmanlarına esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Bu seçim bir beka seçimidir. Bu seçimde bunlara gereken dersi vermeliyiz. Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanalar bunlar CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı, sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla birlikte mi? 4'lü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet. Sizden hep beraber dersinizi orada verin.
"EY NETANYAHU, KENDİNE GEL!"
İsrail durur mu, Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi de İsrail'in başındaki o soyguncu, soygundan yargılanıyor. Bu adam şimdi 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, bize ders vermesin'. Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin. 7 yaşındaki o yavruları öldüren bir zalimsin. 7'den 70'e kıyan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme! Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik. Biz tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Kimse bize Kudüs davasını unutturamaz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, bütün uluslararası görüşmeleri sürdürüyor.
"BELEDİYEYE SIZDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ama biz burada olacağız. Ezan ve bayrak düşmanları kendisine yeni çatı buldu. CHP çatısı altında, adı İYİ kendisi kötü bir partinin altında PKK'lıları sızdırmaya çalışıyorlar. Bunları belediye meclis üyesi gösterdiler. Bunlar elbette Kandil'e çalışacaklar. Biz çukur eylemlerinden sonra belediyelerden PKK'yı temizlemeye çalışırken, bunlar belediyeye taşıyor. Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor.
Seçim sürecinde ittifaklarını delikanlıca ortaya koyamayanlar Ankara'yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Bugün Ankara'da 6'ncı ilçe mitingini yapıyoruz. Cumhur İttifakıyız ya oradayız. Büyük Ankara mitingini 23 Mart'ta yapacağız. Seçimden birkaç gün önce yine Ankaralı kardeşlerimizle olacağız. Bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Bay Kemal bir koltuğa oturdu mu bir daha kalkmasını bilmiyor. 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım.
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