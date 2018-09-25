Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı saatte salonda olamadı. Geç kalan Trump konuşma sırasını kaçırdı.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

Benim yönetimim altında ABD tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti. (Salondan tepkiler geldi) Bu tepkinizi beklemiyordum. ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülke. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyasla. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN REFORM ÇAĞRISI

Genel Kurul, BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşmasıyla açıldı. Guterres konuşmasında, "Suriye'de Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 4. SIRADA KONUŞACAK

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurul'a hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap etmek üzere 1’inci cadde üzerinde bulunan BM Genel Merkezi’ne giriş yaptı.

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