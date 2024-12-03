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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'yla görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan telefonda, "Suriye'nin istikrarına önem verdiklerini belirterek, "Rejim, siyasi sürece angaje olmalı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

        Erdoğan, Esad yönetiminin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar atıldığını ve atacaklarını ifade etti.

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