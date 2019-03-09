Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Gençlik Vakfımız maşallah adeta kendisiyle yarışıyor. Amacımız gençliğin önünü açmaktır. Amacımız daima hakkın ve adaletin yanında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taş, silah, sopayla, faydasız şeylerle değil, kitapla, bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heva ve heveste değil inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. Gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi, şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. Gençlerimiz kendilerini kullanacak meta, araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Zihnini kiraya vermemelidir.

Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinde önemlisi imanı ve ahlâkı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızda başlayan sivil toplumda, siyasette, kamuda böyle bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük. Bu ülkede kimi zaman sağcı solcu dediler, kimi zaman alevi sünni, kimi zaman ilerici, gerici, kimi zaman Türk Kürt dediler, ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi bize bir değil birkaç nesle maloldu.

PKK'da bir değil birkaç neslin heba olmasına yol açtı. Bizim hala çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Tek bir evladımızın bile suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza gösteremeyiz. Bu gençlerimizden sevgili peygamberimiz için hayatını hiçe sayacak Hz. Aliler çıkacaktır. Selahaddin Eyyübiler çıkacaktır. İstanbul'u fetheden Fatih'ler çıkacaktır. Bu gençliğin içinde Çanakkale'de bir Mustafa Kemal, nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlikten Necip Fazıllar çıkacaktır.

Bizim vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine, bütün bunlara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. Önce 2023 ardından 2053 ve 2017 vizyonlarımızı sizlere emanet edeceğiz. Biz o günleri göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz inşallah. Kendinizi asla küçümsemeyin, gençlik öyle bir güç ve ateştir ki, onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir dünyayı yakarsınız. Gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz.

TÜRKİYE HAYIRLI BİR ÖRNEK İSRAİL İSE TAM TERSİ

Yeteri kadar gücünüz varsa üzerine iman ve ahlâk eklediğinizde bunu hayırlı işlere dönüştürebiliyorsunuz. Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir. Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde yükselmeye başladıkça, hakkı ve hakikati daha gür bir sesle ifade etme imkanı buluyoruz. Bundan rahatsız olanlar hala eski günlerdeki gibi kendi gemilerini yürütmenin gayreti içerisindedir. Amerika'nın S-400'lerdeki tavrı bunun örneğidir. Türkiye'nin bunu ne şekilde kullanacağı açıktır.

S-400'ün NATO'YLA ABD'NİN GÜVENLİĞİYLE BİR İLGİSİ YOK

Bu konunun ne NATO'yla ne Amerika'nın, ne de F-35'lerle güvenliğiyle uzaktan yakından alakası olmadığını işin erbabı biliyor. Peki niçin ülkemize böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Üzüntüyle belirtmek isterim ki, ülkemizdeki birtakım çevreler kimi el altından kimi aleni ülkemizde estirilen rüzgarlara nefes veriyor. Türkiye istikbali ve istiklali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere bedel ödediği şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir.

Bugün bize S-400 aldığı için böylesine yüklenenlerin, dün ülkemiz topraklarına teröristlerin bombaları, roketleri yağdığında mevcut sistemlerini toparlayıp gittiklerini biz unutmadık. Bu meseleyi de aklın gerektiği şekilde halledeceğiz. Biz İHA istedik, SİHA istedik maalesef kongre müsaade etmiyor dediler. Ne oldu sonra? Şimdi biz İHA'yı yaptık mı, yaptık. SİHA'yı yaptık mı, yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz.