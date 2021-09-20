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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katılıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır" dedi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi açılışına katıldı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi açılışına katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu eserle New York'un siluetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz, mimar, mühendis, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Burada kullanılan malzeme, tefrişat unsurları büyük ölçüde Türkiye'den getirildi.

Mimari ve mühendisliğin en son imkanlarının kullandığı binamızın tasarımı çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.

Binanın bugünkü konuma gelmesinde birçok ismin payı var. Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere merhum İhsan Sabri Çağlayangil tarafından devletimize kazandırılan arsa üstüne yükseldi.

Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türkevi'ne tekrar kavuştuk. BM'deki Daimi Temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.

"'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYORUZ"

Türkiye BM'nin kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barış, güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunlarının çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek çok kutuplu,merkezli, kültürlü daha kapsayıcı adil ve küresel bir düzeni savunuyoruz.

Dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin rol üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak daha adil sistemin hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız adalete, barışa olan inancımızın bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen, güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığı ve vizyonun yeni bir nişanesini burada yükselttik.

2023'e giden süreçte Türkevi binamız uluslararası toplumda bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurduğumuz gibi binamız inşallah uzunca süre hizmet verecektir. Yeni Türkevi BM'nin ve üye ülkelerin faaliyetlerine hizmet vermeye hazırdır.

Türkevi, ABD'de yaşayan vatandaş, soydaş, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacaktır. Başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha verimli şekilde yürütülecektir. Siyasi, ekonomik ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak yeni binamızın gerçek bir cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inanıyorum.

Atalarımız şerefül mekân bil mekin, yani bir mekana şeref katan oradaki insanlardır, diyor. Türkevi'nin içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Türkevi binamızın herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binanın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum.

Yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza, BM'ye ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı, mimarından mühendisine ve işçisine herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı değerli misafirlerinize teşekkür ediyorum. Hepinizi bir defa daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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