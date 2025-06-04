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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Erdoğan ve Pezeşkiyan Türkiye-İran ilişkilerini ele aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

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