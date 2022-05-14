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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan'ın Rize - Artvin Havalimanı açılış konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gardaşım, sayın Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli genel Başkanı sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı sayın Destici, sevgili Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

- Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize - Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum.

- Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık.

- Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu.

- Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

- Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası getirecek İyidere Lojistik Limanı'nı da yapıyoruz.

- Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt yatak kapasitesini 3 bin 600'e ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 680 milyon TL kaynakla destek olduk. 10'u hastane olmak üzere 16 sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine barajları gerdanlıklar gibi taktık. Yusufeli Barajı'nda da su tutma aşamasına kadar geldik. Yaptığımız yatırımlarla bölgemizdeki yaşam seviyesini Batı'daki şehirlerimiz seviyesine getirdik. Hatta onların da önlerine geçirdik. Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık ve geçim için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadı.

- Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla gece gündüz 100. yıl hedeflerimiz için çalışıyoruz.

- Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.

- Teneke gürültüsünden öte önemi olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların gerçek yüzlerini en iyi siz biliyorsunuz

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