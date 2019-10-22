Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Rusya'yla tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak muhtırayı imzaladık.

9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla 2 bin 200 km2'lik alan terörden arındırılmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz 79 SMO askeri şehit olmuştur.

ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci takip ediyor. ABD'nin verdiği sözler tutulmazsa, harekatımız çok büyük kararlılıkla devam edecek. Harekatın ikinci hedefi Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü geri dönüşlerini sağlamaktır. 4 bin km2'lik alana 365 bin sığınmacı geri döndü. Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenlik bölgeye 2 milyona yakın insan yerleştirilebilir. Bu uluslararası bir donörler toplantısı gerçekleştirilmek kaydıyla. Maliyetleri çıkardık, planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık.

Komşuda yangın varken, dumanı bize gelmesin demek gerçekçi değildir. Rusya ile tesis ettiğimiz yakın işbirliğini artırmayı hedefliyoruz. İran'ın da katkılarıyla sükûnetin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması için ciddi çaba harcadık. İdlib'de insani trajedinin önüne geçtik. Astana Platformu'ndaki gayretlerimizle anayasa komitesinin kuruluşunu sağladık. İlk toplantısını 30 Ekim'de Cenevre'de yapacak.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin güvenliği yanında Suriye'nin siyasi bütünlüğü ve toprak birliğini hedef alacaktır. Ülkemizin güneyinde terör koridoru kurulma planları boşa çıkarılmıştır. Rusya ile işbirliği içinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. Putin ile Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Temasların bizleri Suriye ihtilafının kalıcı bir şekilde çözümüne yaklaştıracağına inanıyorum.

SORU-CEVAP

* Macron-Putin görüşmesi: (Sürenin uzatılması teklifi) Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Macron bunları teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin yaptığı teklifi dolaylı yönden bize aktarma yolunu seçmiştir. Bizim muhatabımız Fransa olmamıştır. Biz görüşmelerimizi ABD ile yürüttük. Kendine göre bir şeyler çıkarma gayreti içinde.

* Sahadaki son durum: Bize düşen ön hazırlıkları yapmak suretiyle bütün bu bölgeyle ilgilenen ülkelere biz dersimizi çalıştık. Konuşuyorsunuz, ortaya atıyorsunuz. Kuru kuruya konuşmakla bu iş olmaz. Samimiyetiniz varsa, dürüstseniz yapacağınız bir şey var. Biz 8 yıldır Suriye'den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde bir harcama yaptık. AB verdiği sözü zaten tutmadı. Dolayısıyla atılacak adımda biz bir plan-proje çalışması yaptık. Eğer dürüstseniz dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda 4 milyon mülteciyi koruyan başka ülke yok. Bunu sadece Türkiye yapıyor. Hani sizin insanlığınız? Bu iş lafla olmuyor. Buraya 30 bini aşkın TIR'la araç, gereç, silah, mühimmat getirdiniz. Bunların depolandığı yerleri de tespit ettik. Kim bilir daha neler çıkacak? 2-3 hafta önce 400 kamyonla gönderilmiş silah, araç, gereç, mühimmat var. Burada bir terör devleti kurulacak. Böyle bir devletin kurulmasına müsaade mi edelim? Bu atılan adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine yöneliktir. Buna müsaade mi edelim? Biz kararlılığımızı şu ana kadar nasıl sürdürürsek bundan sonra da sürdüreceğiz. Şu anda çekilme devam ediyor. Az önce de Savunma Bakanımdan aldığım bilgilerde şu anda 700-800 kadar çekilme söz konusu. 1200-1300 kadarı da süratle çıkmaya devam ediyor. Biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez.

* İran'la görüşme olacak mı: İran'dan gelen bazı açıklamalar, gerçekten ben de ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli geçmişine bakarsak, nükleer silahlar konusunda, Erdoğan'ın İran ile takındığı tavırları tüm dünya bilir. Biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil, bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız etmektedir. Zira biz bir Soçi mutabakatının üç taraf ülkesiyiz. O zaman bu süreci nasıl yürüteceğiz? Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini kınıyorum.

* Teröristler silahlarını götürüyorlar mı?: Nasıl götürsünler, taşıyabildiğini taşıyor, taşıyamadığı depolarda kalıyor. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Bunları getirmek kolay ama çıkarmak kolay değil. Muhatapları olan silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla yapılan görüşmeler var. Bütün bunlarla biz söylediklerimizin arkasındayız. Ankara'da yaptığımız Sayın Pence, Sayın Pompeo ile yapılan görüşmelerde bunlar konuşuldu. Kararlılığımız devam etmektedir. Kalanlarla bizler bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız.

* Erdoğan-Macron-Merkel-Johnson görüşme iddiası: Böyle bir görüşme yok. Sayın Johnson bu teklifi bana iletti. Ben de yapılabilir ama benim bir şartım var, bu İstanbul veya Şanlıurfa ya da Gaziantep'te olabilir dedim. 'O zaman ben kendileriyle görüşeyim' dedi. 3-4 Aralık'ta Londra'daki 'NATO Liderler Zirvesi'nde yapabiliriz' dedik.