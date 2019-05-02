Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı'nı Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB 75. Genel Kurulu'na katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hirsacıklıoğlu'nun ardından kürsüye gelen Erdoğan bir konuşma gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz bu başarılar önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor. Türkiye'yi 2003'ten 2018'e kadar yılda ortalama yüzde 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik.
- Ülkemize 210 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısına birlikte imza attık. Milli gelirimizi 3 katından fazla artırmayı birlikte başardık.
- Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte kavuşturacağız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.
- Son dönemde art arda ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi siyasi olduğu kadar ekonomik olarak diz çöktürmektir. Geçmişte olduğu gibi patates, soğan meselesini neyle izah edeceğiz. Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?
- Bütün bunların nasıl çürütüldüğünü o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü gördük. Hep birlikte bunları milli bir mesele olarak görmeye mecburuz. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye'yi canevinden vurmayı amaçlamaktadır.
- İstiklalimize ve istakbalimize sahip çıkmaya kararlı olmaya kararlı olduğumuz için bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Kaderin üstünde bir kader olduğu bilinciyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan devlet ülküsüne sıkı sıkıya sarılacağız.
- Bazıları Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü. Terörle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamaz.
Sürecek...
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