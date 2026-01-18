Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:38
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara telefonda görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

