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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu açıklaması - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu mesajı
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından su tasarrufuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

"ZORLU DÖNEMİ AŞACAĞIZ"

Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk mesajın su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirterek, “Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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