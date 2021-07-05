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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecindeki desteklere ilişkin, "Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza, 18 yaş üzerindeki herkese, aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edeceğini bildirdi.

"200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACATA İMZA ATACAĞIZ"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci çeyreğinde beklenen büyüme rakamlarına ilişkin, "İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarına ilişkin Erdoğan, "İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık ihracat artışı gerçekleşti. Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız." dedi.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

"YIL SONUNA KADAR İŞE ALINACAK İŞÇİLERİN SGK PRİM VE VERGİLERİNİ 12 AY BOYUNCA KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin, şöyle konuştu:

"İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz."

Erdoğan, İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmalarıyla ilgili, "Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Programı kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafın tüm kazançlarını vergi dışı bıraktıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurumlar vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz."

"Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"SAĞLIK ÖNLEMLERİNE DEVAM ETMELİYİZ"

"Kabine toplantımızda koronavirüs olmak üzere dış güvenlik ve dış politika değerlendirmemizi yaptık. Aldığımız etkili ve yerinde tedbirler sayesinde pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştık. Salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Aşı hizmetlerini de ücretsiz olarak veriyoruz. Buradan vatandaşlarımıza aşı randevularını bir an önce alarak bu musibetten korunmalarını diliyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temellere dayanmadığının altını çizmek istiyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene sağlık tedbirlerine devam etmeliyiz.

"ET, SÜT, YEM FİYATLARINI AŞIRI YÜKSELTMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

150 milyar lirayı doğrudan destekler aşmış bulunmaktadır. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. İhtiyaç sahibi, çalışan, üretici, yatırımcıya kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık. Tarımda yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteklerimiz devam ediyor. Bu destekler sayesinde yem bitkileri ekim alanı 2,5 milyon hektara yükseldi.Hububat et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ankara için çok önemli olan arıtma ve atık su toplama kolektörleri ile Kırıkkale sulaması ve Çankırı Dereçatı Barajı'nı hizmete açtık. Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya ve AB ülkeleri küçülürken biz 2020 yılını büyüme ile kapattık.

EMEKLİYE KURBAN BAYRAM ÖNCESİ ZAMLI MAAŞ VE İKRAMİYE

2020'ye oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler yıllık yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. İhracatta her gün yeni bir rekora imza atarak ilerliyoruz. Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde 2 milyon 880 bin istihdam artışı sağladık. Bu rakam elbette yeterli değildir. İç gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliği sağlamaktır. Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükü arasındaki hassas dengeyi korumak için büyük özen gösteriyoruz.

"DÖVİZ DALGALANMALARI KARŞISINDA ÖNLEMLERİ ALDIK"

Ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. İstihdamın desteklenmesi, iş gücü maliyetlerin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Her bir işçi için işe alınan asgari ücretteki vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşa yansımasını en aza inmesi için gerekli önlemleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 73, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak suretiyle gelir vergisine yeni bir dilim ekledik. A'dan Z'ye her kesime yaptığımız düzenlemeleri burada saymakla bitiremeyiz.

"VERGİ GELİRLERİMİZİ SÜREKLİ ARTTIRIYORUZ"

Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik. Kurumlar Vergisini bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23 olarak uygulayacağız. 2023'te de yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Ortalama KDV oranımız yüzde 14'e geriliyor. Vergi geliri üretemediğimizi söylüyorum. Kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü vergi gelirlerinden toplanıyor. Bütçe harcamamızın yüzde 72'sini vergi gelirlerinden karşılıyoruz. Vergi gelirlerimizi sürekli arttırıyoruz. Kayıt dışılığının azaltılması, vergi ile hizmetlerimiz için çok önemli reformları hayata geçirdik.

"FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK"

81 ilde 1050 vergi dairesinde hizmet sunulan işlemlerin neredeyse tamamı elektronik ortamlarda yapılıyor. Yılda 150 milyon beyanname elektronik ortamda işlem görüyor. Bakanlıklar, bankalar ve SGK gibi, sayısı 100'ü aşan farklı kaynaktan bilgi alan Gelir İdaremiz bu bilgileri güncelleyerek vergi işlemi sisteminde kullanıyor. Önümüzdeki en nemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir. Enflasyona yol açan yapısal sorunların çözümüne güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Fiyat İstikrarı Komitesi'ni hayata geçirdik. Bir anda ortaya çıkabilen arz sıkıntılarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesi şarttır.

"YILIN İLK AYINDA 23 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU"

Enflasyon ataletini ortadan kaldırmak için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni hayat a geçirdik. Bu komite vasıtasıyla yapısal sorunlara hızlı, etkin, sonuç odaklı çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Reel sektörümüzde döviz açık pozisyonunu azaltıyor. Tüketimi teşvik eden, cari açığı arttıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirilmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu. Halkımızın bu şirketlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz. Türk Lirası cinsi varlıkların cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Kamuoyuyla 12 Mart'ta paylaştığımız ekonomi reform programını tüm paydaşlarının sıkı bir işbirliği ile çalışmasıyla hayata geçiriyoruz. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanma süresi koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'i bitmiş durumdadır. İlk yarı yıl için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık.

"18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIMIZIN BES'E GİRMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK"

Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlama getiren tasarruf genelgemizi yayınladık. Kredi garanti fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteğini mümkün kıldık. Yeşil üretim için teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ARGE çalışmalarını destekliyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın BES'e girmesinin önündeki engellerini kaldırdık.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK IRAK'TA HAREKET EDEMEZ HALE GELMİŞTİR"

Ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini veriyoruz. 28 yıl önce bugün Başbağlar'da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. MSB, İçişleri ve MİT'le bu mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Yurt içinde polisimiz, jandarmamız, askerlerimiz, güvenlik korucularımız, istihbaratımızla terör örgütlerini her geçen gün biraz daha geriletiyoruz. PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Son 6 ayda PKK'nın en üst kademesindeki isimler aynı akıbete düçar olmuştur. Örgütün Mahmur Kampı sorumlusu, Mahmur Kampı sorumlusu aynı akıbeti paylaşmışlardır. Milli İstihbarat Teşkilatımız DEAŞ'la mücadelede çok sayıda örgüt sorumlusunun yakalanmasını sağlamıştır.

"FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU YAKALANDI"

Pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cüleri kamudan ve toplum bünyesinden temizledik. Tüm mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. Yurt dışındaki faaliyetlerinin akamete uğratılması için yoğun faaliyet içerisindeyiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete temsil etmiştir. Örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir.Gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı 7 tonu aşmıştır. Bu tablo Avrupa başta olmak üzere bölgesindeki gençlerin uyuşturucudan korunmasında önemli bir misyonu göstermektedir."