Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ana başlıklar şöyle:

"KOLAİSYONLARIN GÜZELLEMESİNİ YAPIYORLAR"

İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Karşımızdakiler geleceği değil eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin, kaosların güzellemesini yapıyorlar.

"ONLARIN TÜRKİYE'SİNDE ÜNİVERSİTE AYRICALIKTI"

Her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir ülke inşa ettik. Onların dönemi üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu Türkiye'ydi. Biz şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı Türkiye'ydi.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNDEN ÇIKAMADIĞI BİR TÜRKİYE"

Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Rahmetli Savaş Ay'a ne dedi? Suçu o zamanın Başbakanına attı. Biz şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin inlerinden çıkamadığı Türkiye inşa ettik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

"KENDİ OTOMOBİLİNİ ÜRETECEK BİR TÜRKİYE"

Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yol, otoyol, havalimanları, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli, konforlu hale geldiği Türkiye inşa ettik. İşte İstanbul-İzmir, 3 saat 15 dakikaya düştü. Şimdi Manisa-İzmir, Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir düşünün ne kadar mesafeydi? Sabuncubeli Tüneli ile bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, ticareti baltaladığı Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan Türkiye inşa ettik.

"TERÖRİSTLERİ VE BAY KEMAL'İ RAHATSIZ EDİYOR"

Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Biz savunma sanayimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstikbalimizi ve istiklalimizi garanti alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye bırakın geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman ülkelerdi.

"BUNLAR CHP'NİN İKTİDARINDA İNŞA EDİLMEDİ"

Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Şimdi tüfeklerimiz, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Bir deprem ülkesi olan ülkesinde yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek daha güvenli bir Türkiye inşa ettik. Van depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Bingöl depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Kütahya Simav'ı inşa ettik mi? Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik bunları da inşa ettik.Sulamadan modernizasyona kadar aldığımız tedbirlerle Avrupa'da ilk sıraya dünyada ilk 10'a çıkarmış Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, kurak topraklarda kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, toprağı terk edip geçimini aradığı bir Türkiye'ydi.

"DÜNYA BARIŞINI TESİS EDELİM DİYE ORADAYDIM"

İki gün önce Ukrayna'daydım. Bir hafta önce Soçi'deydim. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız. Bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Elele, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"BİZİM FARKIMIZ ESER, HİZMET VE YATIRIMLAR"

Merhum Özal'ın deyimiyle çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten aciz olanların bu ülkeye vereceği hiçbir şey olamaz. Amacımız ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim, ekonomi sistemini en üst ligine çıkarmaktır. Herkes konuşur. Herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız eser, hizmet, yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir.

"TOPLAM 72 ADET SAĞLIK TESİSİNİ TAMAMLADIK"

Son 20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 8 bin 55 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. İki stadyum dahil toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25'i hastaneden oluşan toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık. 400 yataklı Salihli, 200 yataklı Manisa Ruh Sağlığı, 100 yataklı Adli Psikiyatr Hastanemizin ihale çalışmaları sürüyor.

"MANİSA'YA 546 KİLOMETRE KARE İLAVE ETTİK"

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşümde 11 bin 253 bağımsız bölümün inşasını yıkıp yeniden yaptık. Gördes ve Soma'daki millet bahçelerimizle birlikte 5'ini hizmete sunduk. Ulaştırmada göreve geldiğimizde Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 546 kilometre ilave ettik. 128 kilometre de Manisa'dan geçen İstanbul-İzmir otoyolunu Sabuncubeli Tüneli, Akhisar çevre yolunu tamamlayıp hizmetinize sunduk.



"199 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇACAĞIZ"

Yapımı devam eden Ankara-İzmir YHT projesiyle Manisa'yı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Manisa'ya 27 adet baraj ile 11 gölet yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 218 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini sulamaya açacağız. 75 adet taşkın koruma tesisiyle Manisa şehir merkezi 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.

"AMACIMIZ HERHANGİ BİR İSTİSMARA MEYDAN VERMEMEK"

Manisalı çiftçilerimize 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bir üzüm bağını ziyaret ettim buraya gelmeden önce. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi istismara meydan vermemektir.

"SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN ALIM FİYATI 27 LİRA"

Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran, 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümünü Toprak Mahsulleri Ofisimiz, bu yılda değerlendirmelerimizi yaptık fiyat olarak güçlü devlet, güçlü çiftçi olarak 27 lira olarak belirledik. Sizin samimiyetiniz, ihlasınız, bereketiniz var ya, inşallah üzümlerdeki bereketi de artıracaktır. İnşallah 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, 1 hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım.

"207 PROJENİN RESMİ AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Kuru üzüm fiyatımızın üretici, ihracatçımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Manisamıza son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatmaya devam edelim. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi, 1 teknopark, 30 ARGE kurduk. Şehrimizde sigortalı çalışan sayımızı 437 bin seviyesine yükselttik. Şehrimize kazandırılan 4 milyar 665 lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz.Eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise bina, 700 yataklı pansiyon, spor salonları, üniversitemizin hastane, öğrenci ek binalarının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisi hizmete açıyoruz. Sağlıkta Manisa Şehir Hastanemizin, Merkez Efendi Devlet Hastanemizin, Kula Devlet Hastanemizin, Ahmetli İlçe Hastanemizin ve sağlık evlerimizin açılışını yapıyoruz.

"DAHA BÜYÜK YATIRIMLARLA MANİSA'DA OLACAĞIZ"

TOKİ dükkanları, çevre düzenlemeleri, camileri ve sosyal donatılarıyla tamamladı. Köy evleri ve diğer projeler de TOKİ tarafından inşa edildi. Bu açılışları da buradan yapıyoruz. İller Bankası desteğiyle yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt, kanalizasyon projelerini hizmete açıyoruz. Kültür, turizm, çalışma, sosyal güvenlik, ulaştırma, tarım ve orman çok sayıda yatırımın da açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir belediyemizce tamamlanan hizmet binası, otel, katı atık, enerji üretim tesisi, cadde ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımın resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şehzadeler, Yunus Emre belediyelerimize alt yatırımlar sebebiyle açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız.