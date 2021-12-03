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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ekonomi toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ekonomi toplantısı
AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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