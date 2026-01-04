Habertürk
        Son dakika: Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da defnedildi

        Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da defnedildi

        Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, 88 yaşında hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:08
        Gazeteci Cüneyt Özdemir'in 88 yaşında vefat eden annesi Hamiyet Özdemir'in cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

        Hamiyet Özdemir'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Cüneyt Özdemir, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

