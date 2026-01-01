D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı! D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kayarak makaslayan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı. AA'daki habere göre araçlar trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkiinden Anadolu Otoyoluna yönlendiriliyor. Kara yolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:20 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL