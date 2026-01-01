D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kayarak makaslayan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı. AA'daki habere göre araçlar trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkiinden Anadolu Otoyoluna yönlendiriliyor. Kara yolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, makaslayan TIR'ın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.
Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Öte yandan, Bolu Dağında etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, Düzcenin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.