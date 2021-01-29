Danimarka'da mutasyon paniği: Kısıtlamalar uzatıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Danimarka'da mutasyon paniği: Koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı! - Haberler
ABONE OL

Danimarka'da mutasyon paniği: Koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, koronavirüsün hızlı yayılan türü B117’nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka’nın 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

SON DAKİKA: Danimarka'da mutasyon paniği: Koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı! - Haberler
Danimarka'da mutasyon paniği: Kısıtlamalar uzatıldı!
0:00 / 0:00
AA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Frederiksen, Başbakanlık Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un hızlı yayılan türü B117’nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka’nın 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Normalleşme çerçevesinde ilk etapta ilkokul öğrencilerinin okula dönmesinin planlandığına vurgu yapan Başbakan Frederiksen, ülkenin geçen yıl ilkbaharda olduğu gibi hızlı bir şekilde önlemleri kaldırmayacağını, önlemlerin aşama aşama gevşetileceğini ve en son sırada gece hayatına yönelik kısıtlamaların yumuşatılmasının planlandığını kaydetti.

Toplantıda söz alan Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum, B117’nin ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 13’ünde görüldüğüne işaret etti.

B117’nin İngiltere, İrlanda ve Portekiz’i vurduğuna işaret eden Ullum, şubat ayında B117’nin yayılmasının önlenmesine ağırlık vereceklerini söyledi.

Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström, Danimarka’da hastanelerin doluluk oranlarının Kovid-19 salgını nedeniyle kritik seviyede olduğuna işaret ederek sağlık sektörünün baskı altında bulunduğunu söyledi.

Broström, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığını ve daha fazla işi kaldırmakta zorlandıklarını, salgının kontrolden çıkması durumunda bunu kaldıramayacaklarını vurguladı.

DANİMARKA 16 ARALIK'TAN BU YANA KAPALI

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak aşama aşama 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Ülkede kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

5 Ocak’ta alınan kararda ise en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürülmüş, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarılmış, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e yükseltilmişti.

13 Ocak’ta yapılan açıklamada önlemlerin 7 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: BM'den Libya'daki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi çağrısı
DÜNYABM'den Libya çağrısı
ÇALMIŞLAR| Son dakika: Kuzey Kore hakkında flaş AŞI iddiası
DÜNYAVaka bulunmayan Kuzey Kore'de şaşırtan iddia!
Fransa'da mutasyonlu koronavirüs vaka sayısı günlük 2 bine çıktı
DÜNYAFransa'da mutasyonlu vaka günlük 2 bine yükseldi
BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu
DÜNYABM Genel Sekreteri, Kovid-19 aşısı oldu
Twitter İspanya'da İslam karşıtı aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı
DÜNYATwitter İspanya'da İslam karşıtı partinin hesabını ...
Lübnan'da devam eden gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı
DÜNYALübnan'daki gösterilerde 100'den fazla kişi ...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı mesajı
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı ...
BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya şirketlerinin gücünün endişe verici olduğunu söyledi
DÜNYAGuterres'ten sosyal medya açıklaması: Endişe verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor
DÜNYARusya'dan Batılı ülkelere Navalny tepkisi!
ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
DÜNYAABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki ...