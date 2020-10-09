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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika dehşet! Annesi ve erkek arkadaşı tutuklandı! Rüzgar'a kıydılar! İstismar!
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Annesi ve erkek arkadaşı tutuklandı! Rüzgar'a kıydılar! İstismar!

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğu Rüzgar'ın, 1.5 ay önce kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika dehşet! Annesi ve erkek arkadaşı tutuklandı! Rüzgar'a kıydılar! İstismar!
İHA

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş.’nin yaşadığı rahatsızlık geçen Şubat ayında gündeme gelmişti.

Çorum'da yaşayan ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yardım talebinde bulunan Zeynep Büşra Yalınız’ın çağrısına karşılık veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Rüzgar Ege’nin tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını açıklamıştı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, minik Rüzgar'ın ameliyatını yaptırmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre yapılacak yardım üzerine anne ile birlikte minik Rüzgar da belediyeye gelerek Başkan Şahiner’i makamında ziyaret edip kendisine teşekkür etmişti.

Minik Rüzgar'a Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner oyuncak araba hediye etmişti.

AMELİYATI İSTANBUL'DA YAPILDI

Başkan Şahiner'in girişimleri sonucu ameliyat masrafları karşılanan Rüzgar için İstanbul’da özel bir hastane ayarlanmış, 3 yaşındaki talihsiz çocuk da 26 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuşmuştu. Anne de oğlunun ameliyatı sonrasında emeği geçenlere teşekkür etmişti.

Rüzgar'ın annesi Zeynep Büşra Yalınız (Solda) ve sevgilisi tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI BELİRLENDİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle tekrar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastanede yapılan müdahale esnasında görevliler, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verdi.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis ekipleri anne Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Rüzgar da dün toprağa verildi.

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