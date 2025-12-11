Habertürk
        Son dakika: DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

        DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

        DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:00
        DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek
        DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

        Heyet daha sonra saat 14.00’te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecektir.

