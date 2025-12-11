DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Giriş: 11.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:00
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.
Heyet daha sonra saat 14.00’te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecektir.
