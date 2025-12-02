DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti" denildi.
