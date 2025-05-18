DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti, İmralı Heyeti, Öcalan ziyareti sonrası açıklama yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Türk - Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, ilişkiyi bozan tuzakları mayınları tek tek temizliyoruz, köprüleri onarıyoruz." denildi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı açıklandı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktığı belirtildi.
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