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Son dakika haberler... Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini açıkladı

Son dakika: Denizler için fırtına uyarısı!
Denizler için fırtına uyarısı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğu ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre, fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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