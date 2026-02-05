Habertürk
        Son dakika: Denizli'de bir otomobilde cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Denizli'de bir otomobilde cansız bedeni bulundu

        Denizli'de sabah saatlerinde 3 çocuk babası şahıs boş arazide park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:28
        Araçta cansız bedeni bulundu
        Denizli'de sabah saatlerinde 3 çocuk babası şahıs boş arazide park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

        OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine boş bir arazide park halindeki otomobilin içinde erkek şahıs ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunan cansız bedenin üç çocuk babası Mehmet Ali Zengin'e (32) ait olduğu öğrenildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Detaylı inceleme sonrası Zengin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        MHP'li Yıldız: "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut Hakkı konusunda uzlaştık" açıklamasında bulundu. Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak." dedi

        #Denizli
        #Son dakika haberler
