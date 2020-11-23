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Son dakika haberler... Denizli'de 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Denizli'de bir yapı denetim firması tarafından Merkezefendi Belediyesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika: Denizli'de 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu! - Haberler
AA

Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, İmar Müdürlüğünde 2018-2019 yıllarında usulsüzlük yapıldığını öne sürerek savcılığa suç duyusunda bulundu.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir yapı denetim firmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede, söz konusu firmanın yetkili ve çalışanlarının iskan ruhsatı almak için belediye çalışanlarının bilgisayar oturum şifrelerini temin ederek sisteme girdiklerini, hazırladıkları sahte evraklarla ödemeleri gereken harç ve diğer bedelleri ödemeden iskan ruhsatı alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Zanlıların bu yöntemle belediyeyi yaklaşık 552 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapı denetim firmasında yetkili olan 3 zanlı "Resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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