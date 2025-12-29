Denizli’nin Acıpayam ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle kontrollünü kaybeden genç sürücü kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazada yolcu konumunda olan vatandaş ise hastanede tedavisi sürüyor.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KAZA YAPTI

İHA'nın haberine göre kaza; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Süleyman Çelen (19) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Süleyman Çelen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan yolcu koltuğundaki arkadaşı M.S.S. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine yaptığı müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

YOLCUNUN DURUMU İYİ

Kaza sonucunda hayatını kaybeden Süleyman Çelen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.S.S.’in ise tedavi altına alındığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.