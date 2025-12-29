Habertürk
        Son dakika: Denizli haberleri: Daha 19 yaşında... Kaza hayatan kopardı | Son dakika haberleri

        Daha 19 yaşında... Kaza hayattan kopardı

        Denizli'de bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, genç sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, yolcu olan vatandaşın hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:08
        Daha 19 yaşında... Kaza hayattan kopardı
        Denizli’nin Acıpayam ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle kontrollünü kaybeden genç sürücü kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazada yolcu konumunda olan vatandaş ise hastanede tedavisi sürüyor.

        SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KAZA YAPTI

        İHA'nın haberine göre kaza; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Süleyman Çelen (19) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Süleyman Çelen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Araçta bulunan yolcu koltuğundaki arkadaşı M.S.S. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine yaptığı müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

        YOLCUNUN DURUMU İYİ

        Kaza sonucunda hayatını kaybeden Süleyman Çelen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.S.S.’in ise tedavi altına alındığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Süleyman Çelen’in cenazesi Acıpayam’da toprağa verildi.

