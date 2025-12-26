Denizli'de 4 yıl önce boşandığı 42 yaşındaki Hatice Ünlü'yü boğazını keserek öldürüp, yanındaki erkek arkadaşı 42 yaşındaki Hasan Çalışkan'ı ise yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Mehmet Köseoğlu, çocuklar nedeniyle eski eşiyle tartışmalar yaşadıklarını, olay günü büyük bir öfke yaşadığını ve kendisini kaybettiğini ileri sürdü.

4 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI KADININ EVİNE GİTTİ

DHA'nın haberine göre olay, 12 Nisan günü Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı Hatice Ünlü'nün yaşadığı eve gitti.

EVDEN ÇIKMALARINI BEKLEDİ

Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti, ardından da Hatice Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalışkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

CANİ TUTUKLANDI Olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Köseoğlu hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet ile "Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. AYNI APARTMANDA OTURUYORLARMIŞ Köseoğlu Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren Köseoğlu, Ünlü ile evlilikleri boyunca şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak çocukları nedeniyle iletişimin sürdüğünü ve aynı apartmanda oturduklarını söyledi. Mehmet Köseoğlu, tutuklandı "KENDİMİ KAYBETTİM" Olaydan önce çocuklarla ilgili tartışmalar yaşandığını belirten Mehmet Köseoğlu, eski eşinin çocuklara yönelik tutumları nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını ileri sürdü. Olay günü çocuklarına ait eşyaları almak için eve gittiğini söyleyen Köseoğlu, burada eski eşi Hatice Ünlü ve Hasan Çalışkan’ı görünce tartışma çıktığını ve kendisini kaybettiğini iddia etti.