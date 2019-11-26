Adana'nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son deprem verilerine göre depremin derinliği 10.00 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER

Büyüklük 3.6 (Mw) Yer Adana - Kozan Enlem 37.6183 (K) Boylam 35.6265 (D) Derinlik 6.99 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.11.26 10:31:51 37.6300 35.7300 10.0 -.- 3.6 -.- KOZAN-ADANA 2019.11.26 09:18:41 38.8723 37.6468 5.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA) 2019.11.26 08:42:35 37.1388 28.1833 12.6 -.- 1.8 -.- MEKE-(MUGLA) 2019.11.26 08:35:28 36.4003 27.1280 13.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.11.26 08:25:59 38.7318 43.0907 20.4 -.- 1.8 -.- VAN GOLU 2019.11.26 08:13:08 39.8693 25.9165 5.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI 2019.11.26 08:10:57 40.6085 28.9743 10.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.26 08:06:11 36.9272 28.2143 5.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.11.26 07:30:12 37.7968 29.6900 5.5 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.11.26 06:54:05 37.8372 29.7573 11.5 -.- 1.4 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.11.26 06:24:53 37.7653 27.0992 4.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 06:19:59 40.6382 28.9275 19.3 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.26 05:54:40 37.0993 30.4625 9.4 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 2019.11.26 05:31:35 38.0077 26.9993 8.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 05:18:58 37.6898 27.0678 8.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 05:18:21 37.7707 27.1380 7.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)