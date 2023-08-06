Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler! 6 Ağustos 2023 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe deprem! İşte 6 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 6 Ağustos Pazar günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 6 Ağustos Pazar son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        HATAY'DA DEPREM

        Kandilli verisi ile Hatay'da saat 04.08'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kahramanmaraş'ta dün saat 18.36'da 3.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı